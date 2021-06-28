В Думе назвали актом агрессии авиаудары США по проиранским силам

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Авиаудары Соединенных Штатов по проиранским силам в пограничном районе Ирака и Сирии нелегитимны и являются актом агрессии по отношению к этим государствам, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Я считаю, это неприкрытая агрессия со стороны США, нарушение принципов целостности и суверенитета этих государств, как Сирии, так и Ирака", - сказал Швыткин "Интерфаксу" в понедельник.

По его мнению, авиаудары США - "ни что иное как вмешательство во внутренние дела".

"Это недопустимо, ни о какой легитимности подобных действий разговора быть не может", - сказал зампред комитета.

Ранее в Пентагоне сообщили, что вооруженные силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок в пограничном районе Ирака и Сирии.

"Данные цели были выбраны, поскольку эти объекты используются поддерживаемыми Ираном боевиками, которые совершают атаки беспилотных летательных аппаратов против персонала и объектов США в Ираке", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте американского военного ведомства.

Уточняется, что удары были нанесены по оперативным объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и в одном - в Ираке. Они располагались недалеко от границы между этими странами.

Несколько поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада", использовали эти объекты, сообщает Пентагон.