Коалиция США подтвердила ракетный удар по своим силам в Сирии
Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Военные США в Сирии подверглись ракетному обстрелу, сообщил представитель коалиции США полковник Уэйн Маротто.
"Примерно в 19:44 по местному времени силы США в Сирии были атакованы несколькими ракетами. Пострадавших нет, ущерб оценивается. Мы предоставим дополнительные данные, когда у нас будет больше информации", - написал он в своем твиттере.
Initial report: At approx. 7:44 PM local time, U.S. Forces in Syria were attacked by multiple rockets. There are no injuries and damage is being assessed. We will provide updates when we have more information.— OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) June 28, 2021
Маротто добавил, что силы США в целях самозащиты осуществляли ответный огонь.
"Силы США в Сирии, находясь под атакой многочисленных ракет, действовали в целях самообороны и вели контрбатарейный артиллерийский огонь по позициям запуска ракет", - отметил представитель коалиции.
Ранее сирийское агентство САНА сообщило, что район дислокации американских вооруженных сил близ нефтяного месторождения "Омар" в сирийской провинции Дейр эз-Зор подвергся в понедельник ракетному обстрелу.
По поступающим с места события данным, в этом районе разорвались не менее восьми снарядов.