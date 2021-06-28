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Сирийские СМИ заявили о гибели ребенка в результате обстрела ВВС США

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В результате авиаудара в провинции Дейр-эз-Зор погиб один ребенок, трое взрослых получили ранения, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на "гражданские источники".

По его данным, обстрел, предположительно, американскими вооруженными силами был произведен около часа ночи в сельской местности Дейр-эз-Зор. Помимо человеческих жертв, также был причинен материальный ущерб, добавил корреспондент SANA.

Ранее в ночь на понедельник Пентагон сообщил о нанесении "оборонительных высокоточных авиаударов" по объектам проиранских группировок на границе Сирии и Ирака. Минобороны США заявило, что поддерживаемые Ираном боевики, по чьим объектам был нанесен удар, с помощью беспилотников атаковали персонал и объекты США в Ираке.

США Сирия Ирак Иран

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