Сирийские СМИ заявили о гибели ребенка в результате обстрела ВВС США

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В результате авиаудара в провинции Дейр-эз-Зор погиб один ребенок, трое взрослых получили ранения, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на "гражданские источники".

По его данным, обстрел, предположительно, американскими вооруженными силами был произведен около часа ночи в сельской местности Дейр-эз-Зор. Помимо человеческих жертв, также был причинен материальный ущерб, добавил корреспондент SANA.