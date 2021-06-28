В России за сутки выявлено более 21,6 тыс. новых заражений COVID-19

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Еще 21 650 случаев заражения коронавирсной инфекцией нового типа выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

В РФ ежедневно, начиная с 8 июня, отмечается рост заболевших коронавирусом. Значения понедельника сопоставимы со значениями 20-х чисел января, но тогда шел спад заболеваемости, а сейчас фиксируется ежедневный рост.

Умерли за сутки 611 пациентов. Максимумы смертности установлены в двух регионах: в Москве 124 скончавшихся, в Петербурге - 110.

Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 133 893.

За сутки в РФ поправились после перенесенной болезни 12 626 пациентов. За все время пандемии выздоровели 4,969 млн человек.

Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах РФ. В Москве за сутки 7 246 случаев. В Московской области - 2 722 новых случая, в Санкт-Петербурге - 1 335.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 5 млн 472 941 случай коронавирусной инфекции.