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Петербургские математики спрогнозировали пик третьей волны COVID на конец июня

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусом в России на пике третьей волны может превысить 21 тысячу человек в сутки, количество одновременно болеющих – 420 тысяч, следует из математического прогноза СПбГУ.

"По прогнозам математиков СПбГУ, следующий пик заболеваемости COVID-19 в России придется на конец июня: суточный прирост заболевших может составить более 21 тыс. человек в сутки, а количество одновременно болеющих – около 420 тыс. человек", - сообщает в понедельник пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), со ссылкой на данные Центра интеллектуальной логистики, сотрудники которого разработали математическую модель распространения новой коронавирусной инфекции.

По мнению руководителя Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктора Захарова, в возникновении новых волн инфицирования виноваты мутировавшие штаммы SARS-CoV-2 и низкие темпы вакцинации.

"Вакцинация – инструмент сдерживания эпидемии, который, как видно на примере европейских стран, успешно применяется. Сейчас наши темпы вакцинации значительно ниже, чем, например, в Великобритании и Венгрии, преодолевших порог в 12% вакцинированного населения еще в середине апреля", - сказал Захаров, слова которого цитирует пресс-служба СПбГУ.

Прогноз сделан с помощью модели прогнозирования развития эпидемии CBRR (Case-Based Rate Reasoning), разработанной учеными Центра интеллектуальной логистики СПбГУ. Модель основывается на данных стран, где эпидемия начала распространяться раньше, что позволяет делать прогнозы ее развития в ближайшем будущем. Данные, на основании которых строятся математические прогнозы, постоянно обновляются в режиме реального времени.

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