Ростовская полиция проверит информацию о пенсионерке, варившей котят

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Полиция начала проверку по информации СМИ о пенсионерке в Шахтах (Ростовская область), которая варила котят и скармливала их своим животным, сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба ГУ МВД по региону.

По информации ряда СМИ, пенсионерка устроила питомник кошек и собак в своей квартире на улице Красинская. Из-за неприятного запаха в подъезде соседи вызвали полицию. Когда взломали дверь, то увидели заваленную мусором квартиру и многочисленных животных. Для прокорма своих питомцев, как отмечали СМИ, пенсионерка разделывала котят и варила их в большой кастрюле.

Всех выживших котят забрали волонтеры реабилитационного центра "Святобор".

"В квартире, похожей на большой мусорник, жили пожилая мать с 30-летней дочерью и бедные животные, которых забирали на рынке, где раздают в добрые руки котят и щенков, и еще их брали по объявлениям в интернете", - сообщается на странице центра в инстаграме.

Волонтеры забрали 41 котенка, взрослого кота и щенка.

"Трупы животных, умерших своей смертью, лежали там же в квартире, кости, фрагменты скелетов, внутренности, на балконе сушились шкурки кошек и котят", - говорится в сообщении.