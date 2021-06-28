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Строительный кран упал во время ливня в подмосковном Раменском

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В результате обрушения строительного крана в жилом комплексе "Новые Островцы" в подмосковном Раменском никто не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского округа.

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"ЧП произошло на строительной площадке южного квартала ЖК "Новые Островцы". Причина падения пока неизвестна, но, скорее всего, это резкий порыв ветра до 25 м/с. Пострадавших нет", - уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что упавший кран перегородил въезд на территорию ЖК. На месте происшествия выставлены посты охраны, которые рассказывают жителям об альтернативных путях въезда.

"Аварийная бригада собственника крана уже выехала в сторону ЖК, чтобы разобрать кран и провести проверку", - отметили в пресс-службе.

Подмосковье Раменское

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