Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:16Заразились
на 28.06В России 5 472 941+21 650В мире 181 093 400+309 453

Еще на одной ветке метро Москвы прервано движение из-за сильного ливня

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Пути на открытом участке Филевской линии московского метро подтоплены из-за сильного ливня, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник, знакомый с ситуацией.

"Приостановлено движение поездов на участке "Багратионовская" - "Кунцевская" в оба направления", - сказал собеседник агентства.

В столичном департаменте транспорта около 13:50 понедельника подтвердили факт приостановки движения на открытом участке Филевской линии из-за сильного ливня.

"На Филевской линии для обеспечения безопасности во время обильных осадков временно остановлено движение поездов между "Багратионовской" и "Кунцевской", - говорится в сообщении.

Около 14:00 понедельника в столичном департаменте попросили москвичей отказаться от поездок по Филевской линии и пользоваться Арбатско-Покровской линией.

Ранее сообщалось, что движение на "оранжевой" ветке столичного метро приостановлено из-за подтопления станции "Ясенево".

Сильный ливень с грозой и шквалистым ветром обрушился на Москву после полудня понедельника.

Москва

Новости по теме

Новости

Ливень подтопил станцию "Ясенево" московского метро

За прививку трудового мигранта работодатели Москвы будут платить по 1,3 тыс. руб.

За прививку трудового мигранта работодатели Москвы будут платить по 1,3 тыс. руб.
Пандемия коронавируса

В Москве остались кафе, куда пускают без QR-кода

В Москве остались кафе, куда пускают без QR-кода

Telegram, Twitter и Google грозят новые многомиллионные штрафы

Пандемия коронавируса

Москва в шестой раз за июнь обновила рекорд смертности от COVID

В Москве снова закончилась вакцина "КовиВак"

Суд в Москве арестовал трех офицеров ФСБ

Суд в Москве арестовал трех офицеров ФСБ

До трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник

До трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник

Москвичей предупредили о дожде с градом в понедельник

Москвичей предупредили о дожде с градом в понедельник

В Москве выявили нарушения COVID-мер в нескольких кафе "Шоколадница"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');