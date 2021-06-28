Еще на одной ветке метро Москвы прервано движение из-за сильного ливня

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Пути на открытом участке Филевской линии московского метро подтоплены из-за сильного ливня, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник, знакомый с ситуацией.

"Приостановлено движение поездов на участке "Багратионовская" - "Кунцевская" в оба направления", - сказал собеседник агентства.

В столичном департаменте транспорта около 13:50 понедельника подтвердили факт приостановки движения на открытом участке Филевской линии из-за сильного ливня.

"На Филевской линии для обеспечения безопасности во время обильных осадков временно остановлено движение поездов между "Багратионовской" и "Кунцевской", - говорится в сообщении.

Около 14:00 понедельника в столичном департаменте попросили москвичей отказаться от поездок по Филевской линии и пользоваться Арбатско-Покровской линией.

Ранее сообщалось, что движение на "оранжевой" ветке столичного метро приостановлено из-за подтопления станции "Ясенево".

Сильный ливень с грозой и шквалистым ветром обрушился на Москву после полудня понедельника.