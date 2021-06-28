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Роспотребнадзор выяснит причину проведения ранее запрещенного "Fox Rock Fest"

Фестиваль посетили около 20 тысяч человек

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Липецкой области выясняет, почему не было выполнено предписание о запрете проведения фестиваля "Fox Rock Fest" в Липецке, сообщила пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор 24 июня выдал предписания о запрете на проведение фестиваля 26-27 июня в Липецке организатору, а также администрациям Липецка и Липецкой области.

"Управлением принимаются меры реагирования в связи с невыполнением предписаний", - отмечается в пресс-релизе.

По данным местных СМИ, фестиваль посетили около 20 тысяч человек. Его участниками стали группы "Кис-Кис", Little Big, Дора, Wildways, The Hatters, Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы".

Площадка фестиваля располагалась на Зеленом острове в черте города. Зрители предъявляли сертификаты о прививках, справки, остальные сдавали ПЦР-тесты.

Площадка фестиваля включала две сцены - большую и малую, а также 20 торговых точек, 10 фудтраков, 15 павильонов ярмарки народно-прикладного искусства, зоны для активностей.

Ранее рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год по требованию Роспотребнадзора Московской области. Позже было принято решение отменить фестиваль "Дикая мята" в Тульской области.

"Fox Rock Fest" Роспотребнадзор Липецк

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