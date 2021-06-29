Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:26Заразились
на 29.06В России 5 493 557+20 616В мире 181 425 785+332 380

Детские площадки в парках Подмосковья разрешили посещать без QR-кода

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В парках Подмосковья детские площадки будут открыты для посещения без обязательного предъявления специального QR-кода о сделанной прививке против COVID-19, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В РоссииВ Подмосковье введут ограничения на посещение предприятий общепитаЧитать подробнее

"Андрей Воробьёв (губернатор Московской области - ИФ) подписал постановление, корректирующее ограничения, действующие в Подмосковье для противодействия распространению коронавируса: с 28 июня 2021 года без обязательного предъявления специального QR-кода можно пользоваться детскими площадками в парках культуры и отдыха, а также объектами инфраструктуры на дворовых территориях (спортивные, детские площадки)", - говорится в сообщении.

В предыдущем постановлении губернатора Московской области, которое было подписано 23 июня, с 28 июня в регионе запрещалось использование объектов инфраструктуры городских парков культуры и отдыха на территории Московской области, в том числе детских, спортивных площадок.

Московская область Подмосковье Андрей Воробьев коронавирус

Новости по теме

Новости

В двух муниципалитетах Югры непривитых обязали самоизолироваться

Чешская НПО признана нежелательной в России

Экс-директор ФБК Жданов объявлен в международный розыск

Экс-директор ФБК Жданов объявлен в международный розыск

Певица Дайнеко будет баллотироваться в Думу от экологической партии

Пандемия коронавируса

В Думе рассказали, чем грозит использование фальшивых сертификатов о прививке

В Думе рассказали, чем грозит использование фальшивых сертификатов о прививке

Дети оказались более подвержены заражению "индийским" штаммом COVID-19

В МВД подтвердили обыски у главреда "Проекта" в рамках дела о клевете

Пандемия коронавируса

Полную вакцинацию от COVID прошли 11,5% россиян

В Кремле не увидели взаимосвязи обысков с расследованиями "Проекта"

В Кремле не увидели взаимосвязи обысков с расследованиями "Проекта"
Пандемия коронавируса

Кремль признал, что не удастся привить 60% россиян к осени

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');