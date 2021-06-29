Детские площадки в парках Подмосковья разрешили посещать без QR-кода

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В парках Подмосковья детские площадки будут открыты для посещения без обязательного предъявления специального QR-кода о сделанной прививке против COVID-19, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Андрей Воробьёв (губернатор Московской области - ИФ) подписал постановление, корректирующее ограничения, действующие в Подмосковье для противодействия распространению коронавируса: с 28 июня 2021 года без обязательного предъявления специального QR-кода можно пользоваться детскими площадками в парках культуры и отдыха, а также объектами инфраструктуры на дворовых территориях (спортивные, детские площадки)", - говорится в сообщении.

В предыдущем постановлении губернатора Московской области, которое было подписано 23 июня, с 28 июня в регионе запрещалось использование объектов инфраструктуры городских парков культуры и отдыха на территории Московской области, в том числе детских, спортивных площадок.