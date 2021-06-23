В Подмосковье с 28 июня закроют все предприятия общепита

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Ограничение на посещение фудкортов и летних веранд вводятся в Подмосковье с 24 июня, все предприятия общественного питания нельзя будет посещать с 28 июня, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С 24 июня фудкорты и сезонные летние кафе не смогут принимать посетителей, им будет разрешено только доставлять заказы и обслуживать клиентов навынос. Аналогичное ограничение вводится для всех предприятий общепита в области с 28 июня, говорится в документе.

Также, согласно постановлению, гостиницы Подмосковья с 24 июня начнут заселять постояльцев только с сертификатом о вакцинации, отрицательным ПЦР-тестом (должен быть сделан не ранее чем за три дня до заселения) или подтверждением о перенесенном COVID-19. При этом со дня выздоровления должно пройти не более шести месяцев до момента размещения в отеле, отмечается в документе.

Кроме того, с четверга в Подмосковье вводится запрет на посещение баров и дискотек ночью. "Приостановить с 24 июня 2021 года (...) проведение с 23.00 до 6.00 зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, в караоке, кальянных", - говорится в постановлении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на работу заведений общепита в столице: с 28 июня посещать их смогут только те, кто привился от коронавируса, переболел в течение полугода или имеет отрицательный ПЦР-тест.

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