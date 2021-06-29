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"Макдоналдс" премирует российских сотрудников за вакцинацию от COVID

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Макдоналдс" в РФ запускает программу финансового стимулирования сотрудников, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Она реализуется в рамках комплекса мер, которые компания предпринимает для поддержания безопасности персонала, сообщается в пресс-релизе компании.

Согласно программе, все сотрудники "Макдоналдс" в России вне зависимости от срока прохождения вакцинации при предоставлении QR-кода получат разовую премию в размере 5 тыс. рублей (в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также во Владивостоке, Мурманске и Хабаровске) или 3 тыс. рублей (в остальных регионах России). На финансовую поддержку смогут рассчитывать и новые сотрудники, которые присоединятся к компании до 1 августа и предоставят документы о завершенной вакцинации.

Кроме того, компания предоставит работникам в общей сложности четыре часа оплачиваемого рабочего времени на прохождение полной вакцинации, а команды предприятий, которые первыми достигнут показателя в 60% вакцинированных сотрудников, получат дополнительный бонус.

"Пройти вакцинацию хотя бы одним компонентом или однокомпонентной вакциной необходимо до 7 июля, вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 7 августа. Для получения премии сотрудникам компании в Москве и Московской области нужно предоставить соответствующий QR-код, сотрудникам в других регионах – копию сертификата о вакцинации", - уточняется в пресс-релизе.

Компания подчеркивает, что за время пандемии сохранила все рабочие места. Годовой фонд оплаты труда был увеличен на 600 млн рублей.

Сеть McDonald's Corp. в России насчитывает 800 предприятий в 61 регионе РФ, на предприятиях сети занято более 60 тыс. человек. В настоящее время 99% закупаемой продукции имеет российское происхождение. Поставщиками являются более 160 отечественных компаний. Суммарный объем инвестиций "Макдоналдс" в РФ превышает $2,5 млрд.

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