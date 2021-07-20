Защита бывшего схиигумена попросила суд перевести процесс над ним на Урал

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) попросили Верховный суд изменить территориальную подсудность по его делу. 9 июля ВС определил, что судить Сергия будут в Измайловском суде в Москве.

"19-го вечером отправили в Верховный суд (жалобу - ИФ)", - сообщил "Интерфаксу" один из адвокатов опального монаха Павел Бабиков.

Защита хочет, чтобы суд проходил в Свердловской области, поскольку там проживает большинство интересующих защиту свидетелей и экспертов. Как говорила адвокат Светлана Герасимова, по установленной законом территориальной подсудности дело должно рассматриваться по месту совершения преступления, то есть в суде Верхней Пышмы. Бабиков допускал ранее, что суд могут перенести с Урала, чтобы избежать общественного резонанса.

Вскоре выяснилось, что в начале июля замгенпрокурора попросил Верховный суд изменить территориальную подсудность по этому делу на любой суд Москвы, опасаясь, что в Верхней Пышме в суде могут произойти провокации и на судей могут надавить региональные СМИ и сторонники Сергия. ВС перенес процесс в Измайловский суд.

Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря был лишен сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. В сентябре его отлучили от церкви.

28 декабря его задержали в ходе рейда на территории обители. 29 декабря Басманный суд Москвы его арестовал. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 110.1 (склонение к самоубийству), ч.3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) и ст.330 УК (самоуправство). Он содержится в московском СИЗО-4. Вины он не признает.