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Суд взыскал с Минобороны РФ 3 млн руб. в пользу семьи покончившего с собой солдата

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Уссурийский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск семьи военнослужащего, погибшего в Приморском крае, сообщил в четверг "Интерфаксу" адвокат истцов Александр Передрук.

"Суд постановил взыскать с Министерства обороны России в пользу матери погибшего военнослужащего 2 млн рублей. По решению суда военное ведомство также обязано выплатить по 500 тыс. рублей в пользу двух несовершеннолетних сестер", - сказал адвокат, добавив, что истцы заявляли больший размер компенсации. Он не стал уточнять первоначальную сумму иска.

Решение об обжаловании будет принято после получения судебного решения, добавил Передрук.

В Уссурийском гарнизонном военном суде отказались от комментариев по этому делу до вступления решения в законную силу.

Как сообщалось, служивший в части в Уссурийске 18-летний солдат-срочник, призванный из Магнитогорска, был найден мертвым в лесу.

В 2019 году Уссурийский гарнизонный военный суд приговорил старшего лейтенанта этой части Евгения Хомякова за превышение должностных полномочий к шести годам колонии.

Суд установил, что Хомяков избивал, оскорблял и унижал солдата в присутствии других военнослужащих. В результате срочник покончил с собой.

Приморский край Минобороны РФ

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