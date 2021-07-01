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Российские военные начали ревакцинацию от COVID

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ревакцинация личного состава от COVID-19 началась на Северном флоте (СФ), в июле двухкомпонентной вакциной "Спутник V" повторно привьют порядка 3,5 тыс. человек, сообщила в четверг пресс-служба СФ.

"В соответствии с указаниями Минздрава и Главного военно-медицинского управления Минобороны России сегодня началась ревакцинация личного состава, привитого в декабре прошлого года", - отмечает штаб флота.

Речь идет о людях из состава частей постоянной боеготовности, экипажей кораблей и подводных лодок, управления и штаба.

Ревакцинация проводится в плановом порядке. Продолжится вакцинация гражданских специалистов и членов семей военнослужащих на базе Военно-морского клинического госпиталя МО РФ в главной базе Северного флота Североморске, а также в военных поликлиниках ряда гарнизонов.

В июне военные медики СФ получили 25 тысяч доз вакцины "Спутник V" для вакцинирования гражданского персонала флота, военнослужащих и членов их семей.

В сообщении отмечается, что "подавляющее большинство воинов-североморцев уже прошли иммунизацию, что позволяет им уверенно исполнять обязанности военной службы в условиях сложной эпидемической обстановки".

Северный флот коронавирус

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