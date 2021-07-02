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Путин запретил владеть оружием людям с медицинскими противопоказаниями

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний.

Соответствующий документ размещен в пятницу на портале правовой информации.

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Так, закон вводит новую статью 6.1 в действующие положения закона "Об оружии" - "Медицинские противопоказания к владению оружием, порядок их выявления".

Согласно закону, противопоказания устанавливаются по результатам освидетельствования исключительно медицинскими организациями государственной или муниципальной системы здравоохранения.

Освидетельствование должно включать психиатрическое освидетельствование, химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту жительства (пребывания) гражданина.

Медосвидетельствование осуществляется за счет средств граждан, предусматривает закон.

Перечень медицинских противопоказаний для владения оружием будет устанавливаться правительством РФ.

Владимир Путин

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