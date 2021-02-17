Суд лишил лицензии медцентр, выдавший справку "нижегородскому стрелку"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Нижегородской области аннулировал лицензию на осуществление медицинской деятельности медцентра, выдавшему медицинскую справку Даниле Монахову – подозреваемому в стрельбе в нижегородском поселке осенью прошлого года.

Согласно электронной картотеке, Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск Росздравнадзора об аннулировании лицензии от 17 августа 2018 года на осуществление медицинской деятельности ООО "Медицинский центр "Эксперт" (Нижний Новгород).

В соответствии с лицензией, выданной Минздравом Нижегородской области, обществу было предоставлено право на проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз. Однако, по мнению истца, медцентр должным образом не обеспечивал внутренний контроль за выполнением медработниками своих должностных обязанностей при выдаче медицинского заключения.

Согласно материалам дела, в июле 2020 года медцентр выдал Монахову медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием. Оно было выдано на основании результатов заключений врача психиатра и врача психиатра-нарколога. На основании полученного документа Монахов оформил лицензию и разрешение на приобретение и хранение гражданского огнестрельного оружия.

Суд пришел к выводу, что "продолжение медицинской деятельности ООО "Медицинский центр "Эксперт" представляет угрозу общественным интересам и жизни/здоровью граждан".

"В частности, суд считает, что формальный медицинский осмотр, ненадлежащее исполнение должностным лицом общества своих обязанностей позволили получить Монахову лицензию на приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия, которое было использовано последним для совершения преступления", - говорится в решении суда.

По мнению суда, это стало возможным из-за несоблюдения в медцентре "порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности".

Стрельба в поселке

12 октября 2020 года в поселке Большеорловское Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием 18-летний юноша открыл стрельбу. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями и прооперированы. Позже одна из пострадавших – бабушка стрелка – скончалась.

Уголовное дело

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), а тело подозреваемого на следующий день было обнаружено с признаками суицида неподалеку от места трагедии.

Врачу-психиатру, выдавшему медицинскую справку подозреваемому в стрельбе, инкриминируется часть 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Сначала он был арестован на два месяца, а в конце 2020 года отпущен под домашний арест.

По версии следствия, врач ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности и выдал медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием. На основании этого подразделение Росгвардии выдало молодому человеку лицензию на приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.

На сайте медицинского центра "Эксперт" в Нижнем Новгороде сообщается, что он имеет лицензии, подтверждающие законную деятельность организации в оказании медицинских услуг: проведение медосмотров и оформлении медицинских документов, в частности медсправок разных форм, выдача и продление медкнижек, а так же других меддокументов различных назначений для населения Нижнего Новгорода.

Лицензии имеют ООО "Медицинский центр Эксперт52", ООО Медицинский центр "Эксперт НН", ООО "Медицинский Центр "Эксперт" и ЧМУ "Профит НН".