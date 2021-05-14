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Испуганные челябинцы сдали полиции соседа, называвшего себя "богом"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Челябинска задержали и передали медикам местного жителя, который называл себя "богом", демонстрировал справку, разрешающую иметь оружие, и пугал соседей буйным поведением.

Жильцы дома, где жил этот мужчина рассказали местным СМИ, что он долгое время третировал соседей, кричал, стучал в стены.

Кроме того, он периодически выкладывал во "ВКонтакте" видеозаписи, на которых путано рассказывал, что он "всевышний", упоминая при этом то "отче наш", то "Аллаха". "Я Денис, я бог... Моих людей не трогать и меня не трогать. И добавить зарплату всем людям и мне добавить", - сказал он на одном из видео.

Особую тревогу у соседей вызвала выложенная на его странице фотография справки об отсутствии у него противопоказаний на ношение оружия, якобы выданная ему в марте прошлого года. После трагических событий в Казани, где отчисленный студент с разрешением на оружие застрелил в школе девять человек, они решили обратиться в полицию. На допросе устроивший стрельбу в Казани также говорил, что "осознал себя богом".

Пресс-служба регионального ГУ МВД отметила, что одновременно с тем, как в соцсети была выявлена информация о якобы владении оружием человеком с явными противопоказаниями по состоянию здоровья, местная жительница пожаловалась в полицию, что жилец соседней квартиры стучит по стенам и ведет себя неадекватно.

Полицейские забрали буйного жильца в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Сейчас он помещен в специализированное медучреждение для оценки его состояния и при необходимости оказания квалифицированной помощи.

В свою очередь информированный источник уточнил "Интерфаксу", что оружия в квартире мужчины не обнаружили, он жил один. Источник добавил, подлинность справки проверяется.

Челябинск

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