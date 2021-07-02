Попова сообщила о росте заболеваемости COVID в 10 регионах РФ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Подъем заболеваемости коронавирусом COVID-19 идет в 10 регионах, в более чем половине он замедляется, а есть еще целый ряд субъектов РФ, в которых ситуацию можно назвать стабильной, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Из того, что мы видим сейчас уже. (...) Я не люблю слово "волна" - вот сейчас очередной подъем. А у нас в подъеме всего 10 регионов, а остальные у нас - есть динамика, но она совсем другого рода. У нас значительная часть субъектов, больше половины, которые вовремя предпринимают все меры, и они сегодня перестают расти, это очевидно, они быстро прививают - и перестают расти", - сказала Попова на пленарной сессии Московского урбанистического форума.

Попова уточнила, что в этих регионах по сравнению с Москвой гораздо меньшая плотность населения, и в этом их сегодняшнее преимущество, так как там меньше рисков распространения заболевания.

Глава Роспотребнадзора добавила, что еще в "целом ряде регионов" можно сказать о стабилизации ситуации, и все будет зависеть от того, как они будут действовать, чтобы ее сохранить, и им надо прививать своих жителей как можно скорее.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на пятницу, в РФ за минувшие сутки зафиксировано еще 23 218 заболевших COVID-19. Скончались за сутки 679 человек, это новый антирекорд по числу умерших за время пандемии.