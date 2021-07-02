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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:46Заразились
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В Кремле вновь исключили введение локдауна в РФ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили, что возможность введения локдауна в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по-прежнему не обсуждается.

"Про локдаун говорил президент. Никто не хочет никаких локдаунов. Локдаун не обсуждается. Именно поэтому, чтобы это не обсуждалось, мы все должны привиться как можно скорее", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какой, по мнению Кремля, должна стать ситуация с коронавирусом для введения локдауна.

Отвечая на вопрос, уверены ли в Кремле, что ситуация с коронавирусом под контролем региональных властей, пресс-секретарь президента признал, что "ситуация напряженная в целом ряде регионов".

Он напомнил, что в Москве уровень заболеваемости в среднем в три раза выше, чем по России., а в Петербурге "тоже достаточно печальная ситуация".

Пресс-секретарь президента подчеркнул: "Работа ведется, но мы имеем дело с весьма коварным врагом в лице коронавируса и его новых штаммов".

По данным на 2 июля, 23 218 заболевших коронавирусной инфекцией зарегистрировано в России за минувшие сутки. Скончались за сутки 679 человек, это новый антирекорд по числу умерших за время пандемии.

Хроника 09 января 2020 года – 02 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Дмитрий Песков

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