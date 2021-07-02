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Начальник колонии, где сидела Толоконникова, осужден условно за эксплуатацию заключенных

О рабском труде в ИК-14 в 2013 году заявила участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, отбывавшая там наказание

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Зубово-Полянский районный суд Мордовии приговорил к двум годам лишения свободы условно бывшего и.о. начальника исправительной колонии №14 Юрия Куприянова по делу об организации принудительного труда женщин.

Также ему запретили работать в органах ФСИН в течение двух лет. Об этом сообщил "Интерфаксу" сотрудничающий с проектом "Зона права" адвокат Александр Федулов, представляющий в деле потерпевших.

По словам Федулова, Куприянов признан виновным в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ).

Согласно фабуле дела, пояснил адвокат, в ноябре-декабре 2018 года Куприянов незаконно организовал привлечение осужденных женщин без их согласия к выполнению сверхурочных работ на швейном производстве, в том числе ночью.

Потерпевшие работали шесть дней в неделю по 15 часов в сутки, а в целом за период с 1 ноября по 8 декабря 2018-го набрали до 87 сверхурочных часов.

Всего потерпевшими по делу, отметил адвокат, признано 210 женщин, большинство из которых продолжает отбывать наказание в колонии.

Куприянов занимал в ИК-14 должность и.о. начальника и замначальника.

Эта колония получила известность после того, как о рабском труде в ней заявила участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, отбывавшая там наказание.

17 августа Хамовнический суд Москвы приговорил трех девушек из панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич к двум годам колонии общего режима после панк-молебна в Храме Христа Спасителя. 10 октября Мосгорсуд изменил приговор Самуцевич, заменив его на условный. По мнению судей, ей не удалось принять полноценное участие в антипутинском перформансе. Судьи не стали заменять реальный срок Алехиной и Толоконниковой на условный, поскольку не считали, что те смогут исправиться, не будучи изолированными от общества.

Толоконникова заявляла, что руководство колонии угрожало ей убийством за протест против нарушений прав заключенных, подвергавшихся, по словам Толоконниковой, физическому насилию и вынужденных постоянно работать сверхурочно. Однако тогда ФСИН не нашла никаких нарушений в ИК.

Мордовия ИК-14 Юрий Куприянов

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