В правительстве задумались о сборе еще 400 млрд рублей налогов

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В правительстве обсуждают "донастройку" налоговой системы, которая должна принести бюджету по 400 млрд рублей в год в предстоящие три года (2022-2024 год), пишут "Ведомости" со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника и два источника, близких к правительству.

По их данным, речь об этом шла на заседании бюджетной комиссии 1 июля.

Более 100 млрд рублей должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли, причем подразумевается усиление нагрузки в том числе на те виды сырья, которые в прошлом году не подпали под индексацию НДПИ, в частности - на драгметаллы, говорят источники издания.

Еще около 90 млрд рублей удастся получить за счет корректировки и расширения режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли. Еще примерно 100 млрд рублей можно будет собрать за счет совершенствования системы уплаты акцизов. Этого можно будет добиться либо за счет улучшения администрирования, либо за счет введения новых сборов. Речь идет прежде всего о некоторых видах алкоголя, а также о сахаросодержащих напитках. Остальные деньги – также около 100 млрд рублей - принесет донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры.

По словам источников газеты, концепция была представлена в общих чертах, без конкретизации ставок или видов продукции, которая может подпасть под повышение налогов. Окончательное решение на заседании комиссии принято не было. Ключевой момент, по словам одного из собеседников, состоит в том, что войдет в протокол. Более детализированные проектировки будут производиться в зависимости от того, какие поручения сформирует правительство, уточнил источник. Далеко не факт, что дело дойдет до реального повышения налогов, по крайней мере по всем четырем направлениям, подчеркнул собеседник издания. Более того, вряд ли оно будет односторонним – с высокой долей вероятности будут предусмотрены определенные преференции за вклад в экономику в том или ином виде, резюмировал он.

Некоторые из перечисленных мер - например, акциз на напитки с высоким содержанием сахара - уже неоднократно обсуждались чиновниками, но пока не были реализованы на практике.

О том, что налоговая политика должна быть проактивной и гибко реагировать на изменяющиеся условия (с сохранением ключевых ставок), говорил в июне глава Минфина Антон Силуанов. "Жизнь идет и, конечно, какие-то вопросы налогообложения требуют корректировки, совершенствования. В идеале нам бы хотелось заморозить налоговые режимы и держать их по 10 лет, но жизнь богаче, и мы видим, что какие-то позиции требуют отпуска, снижения изъятий и поддержки отраслей, где-то требуется, наоборот, подзакрутить еще чуть-чуть с тем, чтобы изъять сверхмаржинальные доходы", - отмечал он в кулуарах ПМЭФ.