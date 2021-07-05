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Купание на пляжах в Сочи запрещено из-за штормового предупреждения

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Пляжи Сочи закрыты из-за непогоды в связи с штормовым предупреждением, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"На Черноморском побережье действует штормовое предупреждение. Самая сложная ситуация на данный момент складывается в Сочи. Реки вышли из берегов, подтопило жилые дома. По данным мониторинговых групп, пострадали около 30 домовладений. Угрозы жизни людей нет, но нам важно быть готовыми к любому развитию событий", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

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"Обращаю пристальное внимание жителей и гостей наших курортов - на сегодняшний день многие пляжи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. А это значит, что купаться сейчас очень опасно", - отмечает он.

Накануне в Сочи прошел ураган, который повалил более 30 деревьев. Одно дерево упало на автомобиль и насмерть придавило мужчину. Кроме того, из-за падения деревьев пострадали еще два человека. Без света остались жители семи поселков. Ливень спровоцировал подтопления территорий пансионатов, больниц и домов в Хостинском и Адлерском районах. Подразделения МЧС России работают в режиме ЧС. В настоящее время последствия стихии устраняют порядка 300 спасателей.

Сочи Краснодарский край

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