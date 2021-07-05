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Что произошло за день: понедельник, 5 июля

Умер Владимир Меньшов, в Сочи из-за непогоды разрушены дороги и пляжи, афганские военные отступили в Таджикистан под натиском талибов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Кинорежиссер Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни. У него был диагностирован коронавирус. Похороны пройдут 8 июля на Новодевичьем кладбище, церемония прощания будет организована в Доме кино.

- В Сочи из-за непогоды были разрушены дороги и пляжи. Больше всего пострадали Адлерский и Хостинский районы. В частности, в Адлере на берег обрушилось несколько смерчей, он завален деревьями и мусором. Оказались затоплены дома и территории пансионатов. Купание на пляжах запрещено.

- Встреча министров ОПЕК+ отложена на неопределенный срок. Участники соглашения третий день не могут договориться об увеличении нефтедобычи с августа из-за позиции ОАЭ, которые хотят изменить свой базовый уровень нефтедобычи с 3,168 до 3,8 млн б/с..

- В Москве начали исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Первая и вторая фазы будут проходить на базе Морозовской детской больницы и детской больницы имени Башляевой. Для исследования отобрали сто человек, которые проходят обследование. Проверка вакцины займет год, прививать подростков будут меньшей дозой, чем взрослых.

- Более тысячи афганских военных отступили в Таджикистан под натиском талибов. Ранее движение "Талибан" (запрещено в РФ) потребовало вывода всех иностранных военных из страны. На фоне обострения ситуации президент Таджикистана поручил мобилизовать 20 тысяч резервистов. Президент РФ Владимир Путин пообещал помощь Таджикистану как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ.

- В Тбилиси противники проведения марша в защиту прав ЛГБТ-сообщества устроили беспорядки. Грузинские СМИ сообщили о нападениях на случайных прохожих, включая подростков. В частности, иностранец получил ножевое ранение из-за серьги в ухе. Пострадали 47 сотрудников СМИ, на которых агрессивные активисты напали с камнями и палками.

- Рекордсмен КХЛ Сергей Мозякин завершил карьеру.

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