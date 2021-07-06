В селе под Самарой нашли 22 авиабомбы времен войны

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В селе Ольгино Самарской области найдены 22 авиабомбы времен войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства во вторник.

В свою очередь информированный источник уточнил "Интерфаксу", что снаряды были обнаружены сотрудниками одного из сельхозпредприятий во время земельных работ. Всего с мая было обнаружено более 30 авиабомб.

"Во время Великой Отечественной войны, и, возможно, раньше на данной территории проводились бомбометания", - пояснил собеседник агентства.

В настоящее время решается вопрос об утилизации авиабомб.