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Песков допустил сбой поставок из-за ограничения белорусского транзита

По его словам, Москва и Минск уже обсуждают, как минимизировать негативные последствия этого решения

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Возможное ограничение транзита товаров из Германии в Россию через Белоруссию может нарушить экспортно-импортные цепочки, допускает пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

"Это вопрос для очень серьезной работы по минимизации последствий подобных решений", - сказал он на брифинге 6 июля.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что в ответ на санкции Евросоюза он может закрыть транзит товаров из Германии в Россию и Китай.

Представитель Кремля напомнил, что Белоруссия столкнулась с агрессивным поведением в ее адрес.

"Конечно, сейчас понятно, что Белоруссии приходится очень тяжело. В этой связи все маршруты товаропотоков, здесь у нас есть и ЕврАзЭС, и двусторонние российско-белорусские режимы, самым тщательным образом прорабатываются по линии правительств".

По словам Пескова, эти темы обсуждались и в ходе недавнего телефонного разговора двух президентов.

"Главное понимать, что все это следствие резких, совершенно, с нашей точки зрения, неоправданных и незаконных, с точки зрения международного права и всех норм международной торговли, санкций в отношении Белоруссии", - заявил он.

Объявляя об ответной реакции на санкции ЕС, Лукашенко также поручил правительству и Нацбанку следить за работающими в Белоруссии западными компаниями и в случае их работы против Минска принимать адекватные меры.

Он также пообещал не удерживать нелегальных мигрантов из третьих стран, если те будут пытаться перебраться из Белоруссию в страны Европы.

Президент твужк выразил уверенность, что инцидент с самолетом Ryanair, который вынудили сесть в Минске, стал только формальным поводом для санкций, а в действительности Запад начал "новый поход на Восток".

Совет Евросоюза 24 июня ввел секторальные санкции в отношении Белоруссии. Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктами, табачными изделиями, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

Кремль Дмитрий Песков Белоруссия Минск Александр Лукашенко Германия Евросоюз

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