Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:20Заразились
на 13.08В России 6 557 068+22 277В мире 205 414 138+684 874

Провести интернет в поселки с населением 250-500 человек обещают до конца года

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Подключение к интернету социально значимых объектов и поселений численностью 250-500 человек завершится в 2021 году, затем начнутся работы по подключению деревень с населением 100-250 человек, пообещал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он уточнил, что в поселках с населением от 250 человек подключают к интернету школы, пункты полиции и пожарной службы, а также фельдшерско-акушерские пункты.

Проведение интернета в малые населенные пункты проводят в рамках проекта по устранению цифрового неравенства. Этим занимается "Ростелеком", который в апреле 2014 года получил соответствующий госконтракт на десять лет.

Первая часть проекта предусматривала установку точек Wi-Fi в поселениях численностью 250-500 человек. В ходе второго этапа реализации проекта к интернету будут подключены населенные пункты численностью 100-250 человек, а также обеспечен доступ к мобильной связи в деревнях, где ее до сих пор не было.

Правительство Ростелеком Дмитрий Чернышенко

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура попросила ужесточить приговор Любови Соболь запретом покидать Москву

Охранники не пустили проверяющих от ФАС в офис "Магнита"

Охранники не пустили проверяющих от ФАС в офис "Магнита"
Взрыв автобуса в Воронеже

Дело о ЧП с автобусом в Воронеже передали в центральный аппарат СКР

Журналистке ВВС Саре Рейнсфорд не продлят рабочую визу в России

ФАС проверит Х5, "Магнит" и "Ленту" из-за жалоб на рост цен

ФАС проверит Х5, "Магнит" и "Ленту" из-за жалоб на рост цен

Двух жителей Подмосковья задержали за помощь в побеге арестантов в Истре

Двух жителей Подмосковья задержали за помощь в побеге арестантов в Истре
Взрыв автобуса в Воронеже

НАК сообщил о поиске причастных ко взрыву автобуса в Воронеже

Межрегиональный режим ЧС ввели в Якутии из-за лесных пожаров

Пандемия коронавируса

В России вновь обновлен максимум смертей от COVID-19 за сутки

В России вновь обновлен максимум смертей от COVID-19 за сутки

Тело пассажирки, погибшей в авиакатастрофе на Камчатке, найдено на дне озера

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');