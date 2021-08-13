Провести интернет в поселки с населением 250-500 человек обещают до конца года

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Подключение к интернету социально значимых объектов и поселений численностью 250-500 человек завершится в 2021 году, затем начнутся работы по подключению деревень с населением 100-250 человек, пообещал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он уточнил, что в поселках с населением от 250 человек подключают к интернету школы, пункты полиции и пожарной службы, а также фельдшерско-акушерские пункты.

Проведение интернета в малые населенные пункты проводят в рамках проекта по устранению цифрового неравенства. Этим занимается "Ростелеком", который в апреле 2014 года получил соответствующий госконтракт на десять лет.

Первая часть проекта предусматривала установку точек Wi-Fi в поселениях численностью 250-500 человек. В ходе второго этапа реализации проекта к интернету будут подключены населенные пункты численностью 100-250 человек, а также обеспечен доступ к мобильной связи в деревнях, где ее до сих пор не было.