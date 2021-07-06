Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
на 06.07В России 5 658 672+23 378В мире 184 148 930+367 099

На участке трассы А-147 в Туапсинском районе частично восстановили движение

На участке трассы А-147 в Туапсинском районе частично восстановили движение
Фото: Марат Агасарян/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Росавтодора частично восстановили движение автотранспорта на участке федеральной трассы А-147 Джубга-Сочи в районе села Лермонтово (Туапсинский район Краснодарского края).

Как сообщил Росавтодор, открыта одна из двух полос.

Проезжая часть километрового участка А-147 была подтоплена во вторник утром из-за вышедшей из берегов реки Шапсухо вследствие обильных осадков. Оперативно приступить к ликвидационным работам мешал высокий уровень воды на трассе.

Вместе с тем, по данным ФКУ Упрдор "Черноморье", размытый участок федеральной трассы требует масштабных аварийно-восстановительных работ.

"Паводковых вод уже нет на проезжей части трассы А-147 на участке в селе Лермонтово, тем не менее, обстановка в зоне подтопления остаётся сложной", - говорится в сообщении. Специалисты фиксируют несколько зон локального размытия дорожного полотна. Предстоит оценить объем ущерба. К месту предстоящих работ дополнительно направлена спецтехника, отгружаются и доставляются инертные и строительные материалы.

В РоссииФедеральная трасса Джубга-Сочи перекрыта из-за сошедшего селяЧитать подробнее

Упрдор просит водителей воздержаться от поездок в направлении Джубга со стороны Туапсе и со стороны трассы М-4 "Дон" в направлении Джубги, предлагая пользоваться объездной дорогой через Шаумянский перевал или ехать на поезде.

В понедельник вечером сошедший сель перекрыл движение еще на нескольких участках федеральной трассы Джубга-Сочи: в районе поселка Гезель-Дере, в районе села Кроянское Туапсинского района. Во вторник движение было восстановлено. Из-за обильных осадков минувшей ночью временно было перекрыто движение на федеральной автодороге М-4 "Дон" в районе Геленджика.

Вместе с тем, водителей просят временно воздержаться от движения в направлении Джубги со стороны Туапсе и Сочи, а также в направлении Туапсе из Краснодара.

В шести муниципалитетах Краснодарского края продолжает действовать режим ЧС.

Краснодарский край Туапсе

Новости по теме

Новости

Леонид Волков оштрафован на 25 тыс. руб. за зимнюю акцию с фонариками

Пандемия коронавируса

Чиновников попросили дать общепиту Москвы больше времени на вакцинацию

Число погибших в результате паводка на Кубани выросло до 4 человек

Число погибших в результате паводка на Кубани выросло до 4 человек

Песков допустил сбой поставок из-за ограничения белорусского транзита

Мурашко сообщил о заявках иностранных компаний на регистрацию вакцин в РФ

Пандемия коронавируса

Кремль не поддерживает закрытие границ между регионами из-за COVID-19

Кремль не поддерживает закрытие границ между регионами из-за COVID-19

Суд по делу бизнесмена Израйлита согласился вызвать главу "Транснефти" как свидетеля

Крушение самолета Ан-26 на Камчатке унесло жизни 28 человек. Обобщение

АЕБ спрогнозировала рост рынка легковых автомобилей и LCV в России на 9,8%

АЕБ спрогнозировала рост рынка легковых автомобилей и LCV в России на 9,8%

СКР озвучил версии крушения самолета Ан-26 на Камчатке

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');