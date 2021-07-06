На участке трассы А-147 в Туапсинском районе частично восстановили движение

Фото: Марат Агасарян/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Росавтодора частично восстановили движение автотранспорта на участке федеральной трассы А-147 Джубга-Сочи в районе села Лермонтово (Туапсинский район Краснодарского края).

Как сообщил Росавтодор, открыта одна из двух полос.

Проезжая часть километрового участка А-147 была подтоплена во вторник утром из-за вышедшей из берегов реки Шапсухо вследствие обильных осадков. Оперативно приступить к ликвидационным работам мешал высокий уровень воды на трассе.

Вместе с тем, по данным ФКУ Упрдор "Черноморье", размытый участок федеральной трассы требует масштабных аварийно-восстановительных работ.

"Паводковых вод уже нет на проезжей части трассы А-147 на участке в селе Лермонтово, тем не менее, обстановка в зоне подтопления остаётся сложной", - говорится в сообщении. Специалисты фиксируют несколько зон локального размытия дорожного полотна. Предстоит оценить объем ущерба. К месту предстоящих работ дополнительно направлена спецтехника, отгружаются и доставляются инертные и строительные материалы.

Упрдор просит водителей воздержаться от поездок в направлении Джубга со стороны Туапсе и со стороны трассы М-4 "Дон" в направлении Джубги, предлагая пользоваться объездной дорогой через Шаумянский перевал или ехать на поезде.

В понедельник вечером сошедший сель перекрыл движение еще на нескольких участках федеральной трассы Джубга-Сочи: в районе поселка Гезель-Дере, в районе села Кроянское Туапсинского района. Во вторник движение было восстановлено. Из-за обильных осадков минувшей ночью временно было перекрыто движение на федеральной автодороге М-4 "Дон" в районе Геленджика.

Вместе с тем, водителей просят временно воздержаться от движения в направлении Джубги со стороны Туапсе и Сочи, а также в направлении Туапсе из Краснодара.

В шести муниципалитетах Краснодарского края продолжает действовать режим ЧС.