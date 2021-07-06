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ПА ОБСЕ призвала Россию снять ограничения на судоходство в Черном и Азовском морях

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в ходе заседания во вторник приняла резолюцию, осуждающую военное присутствие России в Крыму и российские ограничения на судоходство в Черном и Азовском морях.

Резолюция принята 78 голосами "за", против проголосовали 22 участника, 12 делегатов воздержались.

Согласно тексту резолюции, ПА ОБСЕ призывает РФ "отменить незаконную оккупацию Крыма", вывести с полуострова и прилегающей акватории все дополнительные войска и флот, переброшенные в ходе учений в апреле этого года.

Кроме того, ассамблея призвала снять все ограничения на свободу судоходства в Черном и Азовском морях и через Керченский пролив, а также на подходах к проливу - "в соответствии с применимым международным правом".

Наконец, согласно тексту резолюции, ПА ОБСЕ осуждает военную деятельность и военный призыв на территории Крыма, и действия России, ограничивающие доступ к украинским портам в Азовском море и Черноморском регионе.

Между тем российская делегация считает, что решение о постановке резолюции на голосование нелегитимно, поскольку за него не проголосовали две трети всей ассамблеи (пункт включен в повестку 126 голосами, в составе ассамблеи 323 парламентария). Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой заявил о нарушении регламента и покинул зал в знак протеста. В свою очередь член делегации, сенатор Владимир Джабаров отметил, что другие российские делегаты отключаются от видеоконференции.

"Российская делегация считает, что решение, принятое меньшинством голосов участников Парламентской ассамблеи, заведомо нелегитимно, поскольку принято в нарушение регламента. Мы не будем участвовать в видеодискуссии, и поддерживаем позицию руководителя нашей делегации Петра Толстого. Мы покидаем заседание видеоконференции", - сказал Джабаров.

Крым после развала СССР остался в составе Украины в качестве автономной республики. В марте 2014 года он вошел в состав России после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

ПА ОБСЕ

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