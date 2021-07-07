Неизвестный ограбил банк в Феодосии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Феодосии полиция разыскивает подозреваемого в ограблении банка, сообщили в УМВД Крыма.

Предварительно установлено, что 6 июля около 11:15 мужчина зашел в отделение банка в поселке Орджоникидзе, где на тот момент не было посетителей. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он забрал из кассы деньги на общую сумму 450 тысяч рублей, в том числе в валюте. Затем он скрылся.

В офисе было две сотрудницы банка. Они не пострадали.

По факту возбуждено уголовное дело о разбое (ст. 162 УК).