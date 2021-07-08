Напавшего на банк в Тюмени арестовали за захват заложников

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени арествоал мужчину, который накануне захватил заложников в отделении банка в Тюмени и требовал 15 млн рублей.

"Мужчина арестован на два месяца, до 7 сентября. Ему предъявлено обвинение по пунктам "г, ж, з" ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника)", - сообщает в четверг пресс-служба управления СКР по региону.

По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе психиатрическая, которая должна установить степень вменяемости обвиняемого в момент совершения преступления.

Ранее сообщалось, что 7 июля неизвестный захватил заложников в одном из отделений Сбербанка в Тюмени. По версии следствия, он потребовал 15 млн рублей.

В ходе спецоперации мужчина был задержан, все заложники освобождены. Никто не пострадал.