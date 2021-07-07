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Сеть клиник EMC объявила ценовой диапазон намеченного IPO

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Индикативный ценовой диапазон в рамках планируемого IPO "Европейского медицинского центра" (ЕМС) на "Московской бирже" установлен на уровне $12,5-14 за одну GDR, сообщила компания.

Одна расписка соответствует одной акции United Medical Group CY PLC. Уставный капитал ЕМС состоит из 90 млн акций, в ходе IPO он не увеличивается: средства привлекают только нынешние акционеры компании. Таким образом, при размещении по нижней границе коридора капитализация компании составит $1,125 млрд, по верхней - $1,26 млрд.

Планируемая дата объявления цены размещения - 15 июля. С этого же дня GDR EMC будут допущены к торгам на "Мосбирже".

Продающими акционерами выступят INS Holdings Limited Игоря Шилова (сейчас владеет 71,2% компании), Hiolot Holdings Limited Егора Кулькова (20,8%), а также Greenleas International Holdings Романа Абрамовича (6,9%). Они намерены продать до 40 млн GDR и в зависимости от цены размещения выручат без учета комиссий и расходов до $500-560 млн. Free float EMC при размещении всех 40 млн GDR составит по итогам сделки порядка 44%, Шилов при этом сохранит "значительную долю" в компании.

Гендиректор ЕМС Андрей Яновский через пресс-службу отметил "положительный отклик" инвесторов на решение компании провести IPO: быстрорастущий рынок частных медицинских услуг слабо представлен на российском фондовом рынке, а "Европейский медицинский центр" недавно завершил инвестпрограмму и теперь может "сосредоточиться на качественном росте доли рынка, повышении операционной эффективности и доходности для текущих и будущих акционеров".

Организаторами IPO EMC стали Citigroup Global Markets, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал". Ее структура предусматривает стабилизационный опцион в стандартном размере - до 15% от базового объема.

ЕМС может стать второй публичной компанией в секторе медицинских услуг в России вслед за MDMG ("Мать и дитя") Марка Курцера. АФК "Система" рассматривает возможность проведения в перспективе размещения акций сети клиник "Медси".

Выручка ЕМС в 2020 году составила 241,3 млн евро против 219,7 млн евро в 2019 году, скорректированная EBITDA выросла с 82,8 млн до 97,3 млн евро, прибыль - с 59,5 млн до 80,6 млн евро. В сеть ЕМС входят семь многопрофильных медицинских центров, родильный дом и реабилитационный центр, а также три гериатрических центра в Москве и Московской области. Около 30% общей площади всех объектов, включая флагманские центры EMC на ул.Щепкина и в Орловском переулке, находится в собственности, еще 50% - в концессии на 49 лет без арендных платежей. По состоянию на 31 марта в группе были заняты 2,1 тыс. сотрудников.

Тарифы за услуги ЕМС исторически устанавливаются в евро. Средний чек в 2020 г. составил около 282 евро за поликлинический визит и 5327 евро за стационарное лечение, сказано в презентации компании для инвесторов.

"Ожидается, что текущий уровень долговой нагрузки группы, возможности роста, не требующие больших капиталовложений, и высокий уровень генерирования денежного потока обеспечат компании значительную гибкость при распределении дивидендов", - говорится в презентации ЕМС.

Планируется, что компания выплатит приблизительно 114 млн евро в качестве дивидендов в 2021 году, включая дивиденды за 2020 г на сумму около 76 млн евро (выплата в сентябре), и 38 млн евро за первое полугодие 2021 г (декабрь).

В 2018-2020 гг. компания распределила между акционерами 140 млн евро. Дивидендная политика ЕМС предусматривает выплату до 100% чистой прибыли.

Коэффициент чистый долг/EBITDA компании на 31 марта составлял 1,2х. В презентации не названы основные кредиторы компании, из ранее раскрытой отчетности ЕМС следует, что это Сбербанк и Райффайзенбанк. Совокупный долг перед ними на конец 2020 г. составлял около 4,4 млрд рублей.

EMC Московская биржа United Medical Group Игорь Шилов Роман Абрамович Егор Кульков

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