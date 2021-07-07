Захватившего отделение банка в Тюмени ранее задерживали с наркотиками

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Захвативший отделение Сбербанка в Тюмени мужчина ранее привлекался к ответственности за употребление наркотических средств, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мужчина злоупотреблял курительными смесями, в 2014 году он задерживался, имея при себе вещества растительного происхождения", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что мужчина захватил в заложники двух человек в отделении Сбербанка на Червишевском тракте в Тюмени. Он пронес в отделение банка рюкзак, из которого были видны провода, утверждая, что это самодельное взрывное устройство, и потребовал выкуп в 15 млн рублей.

Менее чем через час мужчина был задержан, взрывчатых веществ при осмотре не было обнаружено - в рюкзаке был муляж.