Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:46Заразились
на 07.07В России 5 682 634+23 962В мире 184 611 618+453 360

Захватившего отделение банка в Тюмени ранее задерживали с наркотиками

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Захвативший отделение Сбербанка в Тюмени мужчина ранее привлекался к ответственности за употребление наркотических средств, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В РоссииУ захватившего отделение Сбербанка в Тюмени были проблемы с психикойЧитать подробнее

"Мужчина злоупотреблял курительными смесями, в 2014 году он задерживался, имея при себе вещества растительного происхождения", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что мужчина захватил в заложники двух человек в отделении Сбербанка на Червишевском тракте в Тюмени. Он пронес в отделение банка рюкзак, из которого были видны провода, утверждая, что это самодельное взрывное устройство, и потребовал выкуп в 15 млн рублей.

Менее чем через час мужчина был задержан, взрывчатых веществ при осмотре не было обнаружено - в рюкзаке был муляж.

Тюмень

Новости

ФСБ задержала 15 сторонников запрещенной "Хизб ут-Тахрир" в трех регионах РФ

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено 23,9 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено 23,9 тыс. новых случаев COVID-19

Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках

Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках

Пляжи Сочи открылись после наводнения

Пляжи Сочи открылись после наводнения

"Роскосмос" предупредил о скором сближении МКС с космическим мусором

Дефицит заказов от РЖД создал для "Синары" риски массовых увольнений

У захватившего отделение Сбербанка в Тюмени были проблемы с психикой

Захватчик заложников в банке в Тюмени сдался полиции

Захватчик заложников в банке в Тюмени сдался полиции

Обнаружены тела девяти погибших при крушении Ан-26 на Камчатке

Россиянам снова стали предлагать горящие туры

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');