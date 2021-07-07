По факту захвата заложников в банке Тюмени заведено уголовное дело

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту захвата отделения банка в Тюмени, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Дело возбуждено по ст. 206 УК РФ (захват заложника).

По данным следствия, утром, 7 июля, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что неизвестный захватил заложников в одном из отделений областного банка, расположенного по улице Червишевский тракт в Тюмени.

По версии следствия, захватчик 1988 года рождения потребовал 15 млн рублей.

В ходе спецоперации по освобождению заложников при силовой поддержке оперативных сотрудников Росгвардии, ФСБ и МВД подозреваемый был задержан, все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что утром в Тюмени неизвестный захватил отделение Сбербанка в Тюмени. Мужчина угрожал взрывом. Из дома, где расположен банк, были эвакуированы десятки людей. После завершения операции им разрешили вернуться в квартиры.