Экс-главу МВД Ингушетии обвинили в участии в экстремистском сообществе

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы предъявили новое обвинение бывшему министру внутренних дел Ингушетии, сопредседателю ингушского комитета национального единства Ахмеду Погорову.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат фигуранта Магомед Гагиев, его клиенту вменили участие в экстремистском сообществе, до сих пор же он обвинялся по ч.3 ст 33 ч. 2 ст. 318 (организация применения насилия в отношении представителей власти).

При этом защитник пояснил, что новое обвинение и послужило причиной изменения меры пресечения Погорову с домашнего ареста на заключение под стражу.

Адвокат считает, что суд нарушил право на защиту, не уведомив защиту о проведении заседания. Оно прошло накануне после 22:00. Гагиев намерен ознакомиться с копиями материалов.

Дело экс-полицейского

Экс-главу МВД республики задержали в ингушской Назрани 26 февраля этого года. До этого, с апреля 2019 года Погоров находился в межгосударственном розыске и был заочно арестован.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация применения насилия в отношении представителей власти). В июле 2020 года Верховный суд Ингушетии суд запретил деятельность ингушского комитета национального единства (ИКНЕ), членов которого обвинили в организации избиения правоохранителей во время митинга и участии в экстремистском сообществе.