Поиск
AНачало в 16:15Швейцария Швейцария0 : 0Словакия СловакияПервый периодBНачало в 16:15США США1 : 1Латвия ЛатвияПервый период

Экс-главу МВД Ингушетии обвинили в участии в экстремистском сообществе

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы предъявили новое обвинение бывшему министру внутренних дел Ингушетии, сопредседателю ингушского комитета национального единства Ахмеду Погорову.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат фигуранта Магомед Гагиев, его клиенту вменили участие в экстремистском сообществе, до сих пор же он обвинялся по ч.3 ст 33 ч. 2 ст. 318 (организация применения насилия в отношении представителей власти).

При этом защитник пояснил, что новое обвинение и послужило причиной изменения меры пресечения Погорову с домашнего ареста на заключение под стражу.

Адвокат считает, что суд нарушил право на защиту, не уведомив защиту о проведении заседания. Оно прошло накануне после 22:00. Гагиев намерен ознакомиться с копиями материалов.

Дело экс-полицейского

Экс-главу МВД республики задержали в ингушской Назрани 26 февраля этого года. До этого, с апреля 2019 года Погоров находился в межгосударственном розыске и был заочно арестован.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация применения насилия в отношении представителей власти). В июле 2020 года Верховный суд Ингушетии суд запретил деятельность ингушского комитета национального единства (ИКНЕ), членов которого обвинили в организации избиения правоохранителей во время митинга и участии в экстремистском сообществе.

Бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября 2018 года подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

На фоне ратификации соглашения парламентом Ингушетии 4 октября и подписания его главой республики в Магасе начались акции протеста, которые возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с полицией.

По данным ингушских правозащитников, к уголовной ответственности по делу об избиении полицейских в ходе митинга в Магасе 27 марта 2019 года привлечены более полусотни человек, преследование нескольких было прекращено.

Ингушетия

Новости по теме

Новости

Google оштрафован на 3,5 млн рублей

TikTok оштрафован на 1,5 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук выдвинута в набсовет ВТБ

Путин заявил, что России нужно больше военно-транспортных самолетов и вертолетов

Путин заявил, что России нужно больше военно-транспортных самолетов и вертолетов
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Роман Протасевич стал фигурантом уголовного дела в ЛНР

Роман Протасевич стал фигурантом уголовного дела в ЛНР

Минприроды оценило вероятный ущерб от деградации мерзлоты в 5 трлн руб.

Минприроды оценило вероятный ущерб от деградации мерзлоты в 5 трлн руб.

Иск Навального к Пескову рассмотрят 15 июня

Ученые приравняли магаданцев к жителям арктической зоны

Пандемия коронавируса

Центр Гамалеи оценил долю полностью привитых от COVID россиян в 10%

Депутаты хотят разрешить россиянам самим запрещать выдачу кредитов

Депутаты хотят разрешить россиянам самим запрещать выдачу кредитов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');