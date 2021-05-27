Экс-главу МВД Ингушетии обвинили в участии в экстремистском сообществе
Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы предъявили новое обвинение бывшему министру внутренних дел Ингушетии, сопредседателю ингушского комитета национального единства Ахмеду Погорову.
Как сообщил "Интерфаксу" адвокат фигуранта Магомед Гагиев, его клиенту вменили участие в экстремистском сообществе, до сих пор же он обвинялся по ч.3 ст 33 ч. 2 ст. 318 (организация применения насилия в отношении представителей власти).
При этом защитник пояснил, что новое обвинение и послужило причиной изменения меры пресечения Погорову с домашнего ареста на заключение под стражу.
Адвокат считает, что суд нарушил право на защиту, не уведомив защиту о проведении заседания. Оно прошло накануне после 22:00. Гагиев намерен ознакомиться с копиями материалов.
Дело экс-полицейского
Экс-главу МВД республики задержали в ингушской Назрани 26 февраля этого года. До этого, с апреля 2019 года Погоров находился в межгосударственном розыске и был заочно арестован.
Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация применения насилия в отношении представителей власти). В июле 2020 года Верховный суд Ингушетии суд запретил деятельность ингушского комитета национального единства (ИКНЕ), членов которого обвинили в организации избиения правоохранителей во время митинга и участии в экстремистском сообществе.
Бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября 2018 года подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.
На фоне ратификации соглашения парламентом Ингушетии 4 октября и подписания его главой республики в Магасе начались акции протеста, которые возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с полицией.
По данным ингушских правозащитников, к уголовной ответственности по делу об избиении полицейских в ходе митинга в Магасе 27 марта 2019 года привлечены более полусотни человек, преследование нескольких было прекращено.