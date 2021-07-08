На место крушения самолета Ан-26 на Камчатке доставили водолазов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Группа водолазов доставлена на место крушения пассажирского Ан-26, разбившегося возле поселка Палана, для поисковых работ в море, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор авиакомпании Алексей Храбров.

"Самолетом авиапредприятия на место поисковой операции доставлены водолазы, спасатели и необходимое оборудование", - сказал Храбров.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по региону сообщила о продолжении поисковых работ, в которых задействовано 67 человек и 11 единиц техники.

"Дополнительно выдвинулась наземная группировка в составе 14 сотрудников пожарно-спасательной части поселка Палана на четырех квадроциклах и одной машине повышенной проходимости в район реки Анадырка", - добавили в пресс-службе.

Там указали, что по погодным условиям запланирован вылет из Паланы вертолета Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России для проведения десантных спусков к месту крушения. К поискам также привлечены добровольцы.

6 июля при выполнении пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана недалеко от аэропорта назначения разбился самолет Ан-26, принадлежащий АО "Камчатское авиапредприятие". На борту находились 28 человек, все они погибли. Часть тел на месте крушения уже обнаружили. Многие фрагменты самолета находятся в воде.

С 7 по 9 июля в Камчатском крае объявлен трехдневный траур.