Пассажир рейса из Благовещенска в Москву заявил о минировании самолета
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Рейс авиакомпании S7 сообщением Благовещенск-Москва задержан в аэропорту вылета из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве.
"Рейс задержан после того, как один из пассажиров сообщил о минировании самолета. Экипажем компании принято решение о повторном досмотре воздушного судна, пассажиров, багажа и коммерческого груза", - отметили в пресс-службе аэропорта.
Вылет рейса ожидают 200 пассажиров, с ними работает представитель авиакомпании.