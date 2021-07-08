О "минировании" самолета Благовещенск-Москва заявил отслуживший срочник

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании S7 не смог вовремя вылететь из Благовещенска в Москву из-за неудачной шутки отслужившего срочную службу молодого мужчины, сообщил "Интерфаксу" и.о. начальника Благовещенского линейного отдела МВД РФ на транспорте Александр Храмов.

"Молодой человек 2000 года рождения отслужил срочную службу и направлялся домой. Он житель Ростовской области. Он трезвый, пояснил, что пошутил. При этом уже находился в самолете, который готовился к взлету. С ним работает следственно-оперативная группа", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщалось, рейс сообщением Благовещенск-Москва задержан в четверг в аэропорту вылета из-за сообщение о заложенном взрывном устройстве.

Было принято решение о повторном досмотре воздушного судна, пассажиров, багажа и коммерческого груза. Вылет рейса ожидают 200 пассажиров, с ними работает представитель авиакомпании.