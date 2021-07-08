Лавров назвал факторы, создающие ниши для боевиков ИГИЛ в Афганистане

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Отсутствие продвижения в переговорном процессе и возобновление боевых действий в Афганистане "создает ниши" для боевиков из ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ), заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Талибы (террористическое движение "Талибан", запрещено в РФ - ИФ) ведут себя более воинственно, потому что договоренность, которая была, она предполагала формирование переходной власти, которая потом будет готовить уже условия для формирования более устойчивых государственных структур", - сказал Лавров, выступая с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов" в Дальневосточном федеральном университете.

По его словам, "к сожалению, руководители в Кабуле не хотят организовывать нечто переходное, опасаются, что это выведет их из политически активной деятельности". Лавров отметил, что "получается, что и они, и американцы, уходя оттуда, как бы оставляют всю ситуацию для решения силовым путем".

"Ситуация усугубляется тем, что помимо талибов, которые всеми признаются как часть афганского общества, в результате пробуксовок с политическим процессом и в результате вызванным этими пробуксовками возобновлением боевых действий, там образуются ниши, куда стягиваются боевики не талибов, а Исламского государства (запрещено в РФ - ИФ)", - подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД РФ, в настоящий момент в Афганистане "усиливается угроза террористических нападений".

"Террористическая угроза меньше не стала, наоборот, многократно возросла после 2001 года, когда туда вошли американцы", - заявил Лавров.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации "Талибана". С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.