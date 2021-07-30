Свыше 2,5 млрд руб. выделят Омску, Новокузнецку и Чите для снижения выбросов СО2

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Более 2,5 млрд рублей направят на проведение мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух в Новокузнецке, Омске и Чите.

"На мероприятия по снижению вредных выбросов в атмосферу в трех городах – это Новокузнецк, Омск и Чита, - выделим дополнительно в текущем и следующем годах более 2,5 млрд рублей. Средства на это получат Забайкальский край, Кемеровская область – Кузбасс и Омская область", - заявил на заседании кабинета министров в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого цитирует Минприроды РФ.

В свою очередь глава министерства Александр Козлов сообщил, что на выделенные средства более 77 тысяч жителей Новокузнецка будут переведены с угольного отопления на газовое. В Чите закроют квартальные угольные котельные и подключат тысячи людей к центральному теплоснабжению.

"В этих городах также отремонтируют контактные сети электротранспорта. А в Чите и Омске обновят городской транспорт, работающий на дизельном и бензиновом топливе, на троллейбусы и газомоторные автобусы. Всего 68 единиц", - отметил Козлов.

Федеральный проект "Чистый воздух" в рамках нацпроекта "Экология" направлен на снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, а также уменьшение на 20% объема выбросов в атмосферный воздух в 12 наиболее загрязненных городах страны к 2024 году. Среди этих городов - Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает расширение системы квотирования выбросов в воздух – в эксперимент включат города страны с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха. Закон вступит в силу 1 сентября 2022 года. До этого времени будут разработаны методики, по которым города смогут попасть в эксперимент по квотированию.