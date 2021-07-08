На сельском кладбище в Магаданской области нашли покойников без гробов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Магаданской области на кладбище в поселке Ягодное нашли останки захороненных без гробов, сообщила региональная прокуратура.

Прокуроры обнаружили эти захоронения, найдя информацию о них в интернете. По факту провели проверку и выявили признаки мошенничества при организации похоронного дела. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК).

Глава поселка Ягодное Надежда Олейник уточнила "Интерфаксу", что осыпались захоронения, сделанные в 2020 году.

"Подтвердились факты о недобросовестном предпринимателе, - сказала она. - В будущем тела перезахоронят, а пока планируется эксгумация. В поселке с недавнего времени работает новый предприниматель, занимающийся захоронениями".

Ранее жители поселка Ягодное сообщили изданию "Весьма", что прошлогодние могилы осыпались, возможно, их раскопал медведь, и на поверхности оказались останки. По словам собеседников издания, это могли быть общие могилы, где захоранивали людей, которых не забрали близкие.