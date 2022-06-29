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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

В Стрежевом решили отстрелить медвежат, ворующих конфеты с кладбища

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В городе Стрежевом чиновники приняли решение об отстреле трех медведей, которые зачастили на местное кладбище, чтобы собирать с могил конфеты и другие сладости, сообщил представитель департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Анатолий Истомин.

"Агрессии они не проявляли, но, по данным охотоведа, косолапые прорыли лаз под оградой кладбища и собирают конфеты и сладкое с могил, - сказал он. - Три дня медведей искали, но нашли только следы. Тем не менее в данном районе ведется постоянный мониторинг".

По его данным, судя по следам, это медведица с медвежатами-подростками. Медвежатам больше года, но они пока остаются с матерью.

Томская область Стрежевой
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