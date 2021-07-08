В Челябинской области тушат лесные пожары площадью более 900 гектаров

К тушению привлечен самолет-амфибия

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Три очага лесных пожара на площади более 900 гектаров действуют в Челябинской области, для тушения привлекается авиация, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории Челябинской области сложилась обстановка с природными пожарами в трех муниципальных районах - Увельском, Карталинском и Нагайбакском. Действует 3 очага лесных пожаров на площади 916 га", - сказали в МЧС.

Там отметили, что сильный ветер и сухая жаркая погода способствуют быстрому распространению огня и осложняют тушение. В ведомстве заявили, что для защиты населенных пунктов Новокаолиновый, Запасное, Джабык, которые находятся в 5-ти километровой зоне от 4 населенных пунктов привлечена авиация МЧС России (самолет БЕ-200 и вертолет МИ-8).