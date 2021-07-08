Калининградца задержали за угрозы в адрес главы местного Роспотребнадзора из-за COVID-мер

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Калининграде местного жителя, который угрожал главе регионального управления Роспотребнадзора в связи с исполнением ей своих служебных обязанностей, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Злоумышленник опубликовал в соцсети видео, в котором в нецензурной форме высказал угрозы в адрес главы регионального Роспотребнадзора "из-за вынесения ею постановления о проведении антиковидных мероприятий", говорится в пресс-релизе.

Как установили полицейские, злоумышленником оказался 38-летний ранее судимый местный житель.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти). Его отпустили под обязательство о явке.

Согласно данным из открытых источников, управление Роспотребнадзора по Калининградской области возглавляет Елена Бабура.

В Калининградской области, как и во многих регионах страны, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом в течение последнего месяца. С 17 и 23 июня, а затем с 1 июля в области ужесточены меры по противодействию распространения инфекции. С 24 июня введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, в том числе сектора гостеприимства и общепита.