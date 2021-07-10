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ЦИК РФ не обсуждает перенос выборов в Госдуму из-за ситуации с COVID

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России в настоящее время не обсуждает возможность переноса даты выборов в Госдуму с сентября на более поздний срок из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, заявили "Интерфаксу" в комиссии.

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что ему неизвестно об обсуждении переноса даты предстоящих парламентских выборов на более поздний срок.

Несколько членов Центризбиркома заявили "Интерфаксу", что им также неизвестно об обсуждении этого вопроса в комиссии.

Позднее источник, близкий к администрации президента, сообщил "Интерфаксу", что вопрос переноса выборов не обсуждается.

В СМИ появились сообщения, что российские власти обсуждают идею переноса выборов в Госдуму с сентября на конец 2021 года или следующую весну из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. В рамках сентябрьских выборов в России будет избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), а также главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты) и депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

ЦИК РФ

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