В РФ в этом году заработает программа по медреабилитации после COVID

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о запуске в России специальной программы медицинской реабилитации после коронавируса сроком до 2026 года.

"Прошу вас вместе с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно, выделить на эту программу не менее 100 млрд рублей", - сказал он на съезде "Единой России" в субботу.

Президент пояснил, что работу нужно развернуть "широким фронтом" в ближайшее время.

Ранее Путин отметил, что многие жители России столкнулись с серьезными осложнениями после коронавируса, и последствия инфекции до сих пор изучаются - речь идет не только о поражении легких, но и о сердечно-сосудистых заболеваниях.

"И еще специалистам предстоит выяснить, к чему в конечном счете это ведет, - добавил он. - Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть - во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире".

Накануне премьер России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19, которая должна начаться с 1 июля.

В субботу оперштаб сообщил, что еще 17 906 случаев заражения коронавирусом выявлено в РФ за минувшие сутки. Умерли от инфекции 466 человек. Выздоровели 10 684 пациента.