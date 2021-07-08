Рязанские подростки признались в убийстве двух человек

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Рязанские подростки 16 и 17 лет задержаны по подозрению в убийстве двух человек, сообщила четверг пресс-служба СУ СКР по региону.

Во вторник, 6 июля, в пруду между улицей Чернышевского и улицей Голенчинская в Рязани были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Следователи выяснили, что к совершению преступления причастны двое рязанцев 16 и 17 лет. Выяснилось, что подростки сперва жестоко избили мужчин, а затем столкнули их в воду.

Молодых людей задержали, они уже дали признательные показания. Решается вопрос об их аресте, отмечает пресс-служба.