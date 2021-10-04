Три омских подростка получили условные сроки за избиение прохожих

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Омске три 17-летних студента признаны виновными в преступлениях на почве экстремизма и получили от года до года и двух месяцев заключения условно, сообщили в областном управлении СК.

По версии следствия, они придерживаются идеологии национализма. В октябре 2020 года они на улице Карла Маркса избили 30-летнего мужчину неславянской внешности, установили СК и суд. В тот же день на улице Лермонтова они в подземном переходе избили двух подростков "из экстремистских побуждений" и причинили травмы мужчине неславянской внешности, полагает следствие.

Позднее, по данным СК и суда, они расклеили в городе листовки праворадикального содержания.

Суд принал их виновными по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти, а также унижение достоинства по признакам расы, национальности, отношения к религии, совершенные с применением насилия).