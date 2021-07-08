Ozon выделит логистическое направление в отдельное юрлицо

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon учредил ООО "Озон Рокет", в которое компания выделит логистический бизнес и сервисы.

Как следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс", ООО зарегистрировано 6 июля с уставным капиталом 1 млн руб. Основными видами деятельности юрлица являются деятельность, связанная с перевозками, розничная торговля, курьерская деятельность, аренда и лизинг автомобилей и др.

Юрлицо на 79% принадлежит кипрской Auraro Investments ltd, 20% - кипрскому юрлицу Ozon Holdings plc, 1% - российскому ООО "Озон Холдинг".

"ООО "Озон Рокет" объединит логистические операции и сервисы Ozon. Отдельное юрлицо даст логистическому направлению больше гибкости, в том числе при оказании услуг внешним клиентам. Это потенциально поможет увеличить выручку от направления и повысить эффективность процессов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ozon.

Компания запустила направление оказания логистических услуг для третьих лиц в конце прошлого года. В рамках направления Ozon предлагает собственную магистральную логистику и услуги "последней мили" компаниям, развивающим онлайн-продажи. Оказание услуг третьим лицам создает новый источник выручки для Ozon и позволит увеличить загрузку собственных мощностей в "низкий сезон", отмечалось в отчете компании за I квартал 2021 года.

У логистического направления Ozon уже более сотни внешних клиентов, в том числе международный производитель мебели ИКЕА и уральский онлайн-ритейлер "Сима-Ленд".

В июне 2021 года Ozon зарегистрировал ООО "Озон фулфилмент сервисис", которое объединит операционные функции фулфилмент-центров компании.