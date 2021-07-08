Бывший майор милиции Евсюков выиграл дело в ЕСПЧ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - ЕСПЧ присудил бывшему майору милиции Денису Евсюкову и его родителям 6000 евро компенсации за то, что его содержат в колонии слишком далеко от места, где живут его родители. Решение опубликовано на сайте суда.

Суд счел, что в отношении осужденного и его родителей в России нарушили статью 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в которой говорится о праве на уважение частной и семейной жизни. По мнению ЕСПЧ, отдаленность колонии губительна для семейных связей заключенного.

Бывший начальник московского ОВД "Царицыно" Денис Евсюков 27 апреля 2009 года открыл стрельбу в супермаркете "Остров" и убил двух человек, а еще 22 ранил. В феврале 2010 года Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению, в июне 2010 года этот приговор подтвердил Верховный суд России.

Осужденного направили в колонию "Полярная сова" в поселок Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.

Евсюков и его родители просили перевести в колонию поближе к Москве, российские суды им отказали. Тогдашний директор ФСИН Александр Реймер, комментируя ситуацию, говорил журналистам: "Я считаю, что за то, что он совершил, ему и поселок Харп - слишком близко к дому".

Иски в ЕСПЧ подавали и жертвы Евсюкова. В 2016 году Страсбургский суд признал, что государство нарушило право заявителей на жизнь (статья 2 Европейской конвенции), и присудил им компенсации.